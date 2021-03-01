Специалисты РСК в нынешнем отопительном сезоне снизили аварийность в электросетях на 17,7%

Специалисты государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Республиканская сетевая компания" (РСК) в нынешнем отопительном сезоне снизили аварийность в электросетях Республики на 17,7% в сравнении с предыдущим годом. Об этом в ходе совещания с председателем Правительства ЛНР Сергеем Козловым сообщил генеральный директор предприятия Борис Рыжилов.Он рассказал, что "в период прохождения осенне-зимнего периода предприятие функционировало в штатном режиме, обеспечивая надежное электроснабжение потребителей и социально значимых объектов"."О качестве подготовки говорит тот факт, что в электрических сетях, находящихся в зоне обслуживания предприятия, аварийность в течение отопительного периода снизилась на 17,7%. Время восстановления электроснабжения потребителям снизилось на 8,35% в сравнении с предыдущим осенне-зимним периодом", – отметил Рыжилов.Гендиректор уточнил, что "факторами, повлиявшими на обеспечение качественного и безаварийного электроснабжения, явились постоянный контакт и взаимодействие с администрациями городов и районов, с Министерством топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР, с трансграничным концерном, в который вошло предприятие в январе прошлого года, выполнение комплекса мероприятий по ликвидации "узких мест" при прохождении осенне-зимнего периода, своевременная и в полном объеме выплата заработной платы сотрудникам предприятия, в том числе оплата за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни"."К началу отопительного периода специалисты предприятия провели капитальный ремонт свыше 600 км линий электропередачи всех классов напряжения, более 1 000 трансформаторных подстанций. Повышенное внимание при этом уделялось обрезке и расчистке просек охранных зон линий", – добавил он.Ранее на предприятии сообщали, что по состоянию на 12 октября 2020 года специалисты РСК за полгода провели капитальный ремонт более 700 км воздушных и кабельных линий электропередачи.Ранее на предприятии сообщили, что с начала работы РСК - с 1 марта 2020 года - численность сотрудников увеличилась с 2 925 до 3 436 человек.Главный инженер центральных городских электрических сетей РСК Николай Кунаков сообщал, что предприятие в рамках межгосударственной кооперации закупило в ДНР первую партию железобетонных опор для ремонта линий электропередачи.12 марта — Луганск