Кравчук заявил о планах провести саммит В«нормандской четвёркиВ» в апреле

«Планируется где-то на апрель, но как оно будет на самом деле, сказать тяжело», — сказал Кравчук в эфире «Украины 24».

Фото: РИА НовостиГлава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что встреча лидеров стран — участниц нормандского формата может состояться в апреле, передает RT.в Ђв ЂПри этом он отметил, что «предусмотреть позицию России тяжело».в ЂКомментируя это заявление, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в настоящий момент такого мероприятия в графике Владимира Путина нет, сообщает РИА Новости.в Ђ11 марта в Киеве заявили, что видеоконференция советников лидеров стран — участниц нормандского формата «состоится в ближайшее время».в ЂВ МИД России заявили, что по саммиту «никаких договорённостей нет», поскольку не выполнены основные условия, необходимые для создания такой встречи на высшем уровне.