Евросоюз продлил персональные санкции по Украине
Евросоюз продлил на полгода санкции против ряда российских и украинских физических и юридических лиц за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», передает RT.
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Как отмечается в опубликованном заявлении ЕС, ограничительные меры продлены до 15 сентября.
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Они предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов и применяются к 177 лицам и 48 организациям.
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Ранее в Кремле выразили надежду, что в США и ЕС возобладает здравое видение и они не станут наращивать санкционное давление на Россию.
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