Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Евросоюз продлил персональные санкции по Украине

Sergey Сегодня, 18:000Новости
Евросоюз продлил персональные санкции по Украине
Фото: Gettyimages.ru
Евросоюз продлил на полгода санкции против ряда российских и украинских физических и юридических лиц за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», передает RT.
в Ђ
Как отмечается в опубликованном заявлении ЕС, ограничительные меры продлены до 15 сентября.
в Ђ
Они предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов и применяются к 177 лицам и 48 организациям.
в Ђ
Ранее в Кремле выразили надежду, что в США и ЕС возобладает здравое видение и они не станут наращивать санкционное давление на Россию.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: