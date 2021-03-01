Евросоюз продлил персональные санкции по Украине

Фото: Gettyimages.ruЕвросоюз продлил на полгода санкции против ряда российских и украинских физических и юридических лиц за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», передает RT.в ЂКак отмечается в опубликованном заявлении ЕС, ограничительные меры продлены до 15 сентября.в ЂОни предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов и применяются к 177 лицам и 48 организациям.в ЂРанее в Кремле выразили надежду, что в США и ЕС возобладает здравое видение и они не станут наращивать санкционное давление на Россию.