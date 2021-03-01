Давосский форум убрал информацию о княгине Ольге после возмущений Порошенко

Фото: 360tv.ruВсемирный экономический форум (ВЭФ), известный организацией встреч в швейцарском Давосе, "из-за противоречивых исторических данных" убрал со своего сайта имя княгини Ольги, которую ранее включил в список выдающихся женщин, изменивших историю, передает РИА Новости.К Международному женскому дню на сайте ВЭФ был опубликован список женщин, которые повлияли на ход истории, в него была включена и княгиня Ольга. На это отреагировал экс-президент Украины Петр Порошенко, обративший внимание, что ВЭФ якобы назвал княгиню Ольгу "основательницей современной России", Порошенко призвал ВЭФ "исправить ошибки". При этом из материалов на сайте форума следовало, что в качестве "прародительницы современной России" указывалась Киевская Русь, а Ольга в качестве "основательницы" не фигурировала, князь Игорь в материалах назван "мужем Ольги Иваном".в ЂКак сообщается на сайте ВЭФ, в материал о выдающихся женщинах внесена правка – информацию об Ольге удалили.в Ђ"Правка: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание ввиду противоречивых исторических данных", - информирует форум.в ЂКнягиня Ольга (около 920-969 годы) правила Киевской Русью после гибели мужа, киевского князя Игоря, с 945 до 962 года. Ольга была первой из древнерусских правителей принявшей христианство. Княгиня приняла крещение в Константинополе в условиях, когда и дружина, и народ при ней оставались язычниками. Согласно "Повести временных лет", Ольга была родом из Пскова, незнатного рода "от языка варяжска".