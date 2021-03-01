ВСУ за неделю разместили в зоне "ООС" 17 единиц техники – Народная милиция

Киевские силовики в течение недели разместили 17 единиц техники в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что бойцы ВСУ разместили один многоцелевой транспортер-тягач (МТ-ЛБ) в поселке городского типа (пгт) Троицкое; две боевые бронированные машины (ББМ) и одну бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) - на территории жилого объекта в Попасной; одну ББМ - в районе села Новозвановка; три БРДМ - в жилом районе пгт Врубовка.

Нахождение двух бронетранспортеров, боевой машины пехоты и ББМ отмечено вблизи жилого дома в Счастье; четырех ББМ и МТ-ЛБ - вблизи села Лобачево.

"В очередной раз призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Помните, украинские боевики используют ваши дома для осуществления террористических актов, укрываясь за ними во время обстрелов населенных пунктов Республики", - добавил Осадчий.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

12 марта — Луганск