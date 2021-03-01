Народная милиция ЛНР провела учения связистов и разведчиков

Народная милиция ЛНР провела учения специалистов службы связи и разведывательных подразделений. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Он рассказал, что "в подразделениях Народной милиции продолжается работа по совершенствованию профессиональной выучки личного состава и боевому слаживанию подразделений".

"На прошедшей неделе основное внимание уделялось занятиям со специалистами службы связи, а также мероприятиям боевой подготовки с разведывательными подразделениями оборонного ведомства. Все привлекаемые к занятиям военнослужащие показали высокий уровень профессиональной выучки, в очередной раз продемонстрировав готовность в случае необходимости достойно проявить себя в боевых условиях", – отметил Осадчий.

12 марта — Луганск