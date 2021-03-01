В Луганске с 1 июля увеличат размер страховых выплат пострадавшим на производстве



«Принятым нормативным правовым актом с 1 июля 2021 года предусмотрено увеличение страховых выплат с использованием коэффициента перерасчета 1,2. Данная категория пересчета затронет порядка 32 тысяч получателей», — говорится в сообщении.

В Минсоцполитики уточнили, что документ принят «с целью повышения уровня социального обеспечения пострадавших в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием и лиц, имеющих право на страховые выплаты в случае смерти пострадавшего».

Ранее журналисты информировал, что в Луганске планируют с 1 июля увеличить зарплаты работникам госучреждений, а также увеличить размер почти всех видов социальных пособий.

Экономика - Сегодня, 19:15 182 В Луганске приняли постановление об увеличении с 1 июля 2021 года размера страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и членам их семей. Об этом сообщили в Минтруда.«Принятым нормативным правовым актом с 1 июля 2021 года предусмотреноувеличение страховых выплат с использованием коэффициента перерасчета 1,2. Данная категория пересчета затронет порядка 32 тысяч получателей», — говорится в сообщении.В Минсоцполитики уточнили, что документ принят «с целью повышения уровня социального обеспечения пострадавших в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием и лиц, имеющих право на страховые выплаты в случае смерти пострадавшего».Ранее журналисты информировал, что в Луганске планируют с 1 июля увеличить зарплаты работникам госучреждений, а также увеличить размер почти всех видов социальных пособий.Экономика - Сегодня, 19:15 182

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