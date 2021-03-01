Пьяная мама второклассника побила директора школы и завуча. ФОТО. ВИДЕО

Пьяная мать второклассника 32-летняя Светлана Алиева ворвалась в ОШ №34 города Мариуполя. Пытаясь забрать ребенка из школы, она побила завуча и накинулась на директора. Последнему даже пришлось скрутить ей руки и удерживать на полу до приезда полиции. Сама же женщина сообщила, что директор школы нанес ей удар в глаз и заявила на него в полицию. Родители младших школьников после ЧП боятся водить детей на занятия и требуют, чтобы на входе дежурила охрана.Все началось с того, что 11 марта в 13.00 Светлана, еле державшись на ногах, пришла за ребенком. Увидев, что женщина была сильно пьяна, педагоги решили не подпускать к ней ребенка.Завуч Валентина Бабенко пыталась препятствовать, чтобы женщина в таком состоянии попала в школу. Однако нерадивая мать ударила ее в лицо кулаком. Разбила нос и попала в висок.Сегодня на работу педагог не вышла, а пошла на рентген, кроме того, ей понадобилась консультация невропатолога. Пострадала и классный руководитель, которую Светлана дернула за руку и вывихнула плечо. Все происходило под дикие крики, матерные слова на глазах у детей, которые шли мимо и закрывали уши.«Мать требовала отдать ей ребенка. Наши педагоги ее не пускали в школу. Пока я подошел, она уже прорвалась и побежала по вестибюлю к классу, где учился ее ребенок. Я догнал ее, стал перед дверью класса, но она начала отталкивать и меня. Родительница полезла руками мне в лицо, сорвала очки, маску, вцепилась в свитер, который впоследствии порвала. Я продолжил ее оттаскивать от двери, в итоге упала», — рассказывает директор Александр Литвинский.Чтобы усмирить женщину, директору школы пришлось применить прием рукопашного боя и скрутить ей руку. Он удерживал ее на полу до тех пор, пока не приехала полиция. Фактически просидел на ней 10 минут.Как оказалось, Александр Литвинский знал, как поступать в таких ситуациях. Сам он в прошлом сотрудник правоохранительных органов. Но говорит, даже ему было сложно справиться с такой агрессивной женщиной.«У нее такая большая сила. Когда я поймал ее за руку, просто не смог ее удержать. Я думаю, она была не только выпившей, но и находилась под действием каких-то других средств, изменяющих сознание, например эфедрина», — поделился экс-полицейский.Когда в школу прибыли правоохранители, всех потерпевших и дебоширку отвезли в районный отдел полиции. Продержав ее там немного, женщину отпустили. Но на этом она не остановилась. В 16.00 снова пришла в школу. Увидев закрытую дверь, она начала ее вырвать, взяла кирпич и хотела выбить окно. Администрация снова вызвала полицию. Увидев синие маячки, дебоширка убежала.В Кальмиусском районе Светлану хорошо знают. Он живет здесь с 2014, когда переехала из Донецка. И все это время, по словам родителей, ведет асоциальный образ жизни и пьет. Ребенок сменил не одну школу. В ОШ №34 он уже приходит во второй раз. Мать переезжала на Левый берег, где он посещал ОШ № 10, 40.Когда мать переехала к сожителю в Кальмиусском районе, ребенок снова оказался в ОШ №34. Увидев, что мама неблагополучная, представители родительского комитета решили создать специальную комиссию и обследовать условия проживания школьника.Они посещали комнату, где живет Светлана с сожителем. Говорят, в ней творилась полная антисанитария.Ребенок, как оказалось, с матерью не проживает, так как сожитель ребенка не принимает. Бабушка посменно работает в котельной, поэтому очень часто ребенок находится вместе с ней на смене.Сегодня родители вместе с журналистами решили навестить мать в общежитии. Дверь в комнату открыл сожитель Светланы, сама она вышла в коридор позже. Босая.Оба сожителя были пьяными и еле связывали слова.Обвинения в свой адрес Светлана слышать не хотела. Более того, заявила, что именно директор ударил ее в глаз.Сожитель Светланы старался заступиться за свою женщину.«Директор школы не имел права ее трогать, в каком бы состоянии она не пришла», — кричал он.Светлана, как могла, объяснила, что пошла за ребенком. Она не имела телефона, поэтому не могла связаться со своей матерью.Родители в данный рассказ не поверили, а начали угрожать горе-матери, заявляя, что, если она не одумается, ее просто лишат родительских прав. Говорят, что мама Светланы периодически подает заявления о лишении ее дочери родительских прав, но потом забирала их назад.«Возможно, она этого не хочет, просто таким образом стремится припугнуть свою дочь», — предполагают родителиВ Центре социальных служб для детей семьи и молодежи Кальмиусского района о ситуации в данной семье хорошо знают. Она стоит у них на учете. Соцработники помогают им консультациями. Но повлиять на лишение матери родительских прав не могут. «Лишить родительских прав маму может только суд», — подытожила директор.После скандальной ситуации директор школы начал выяснять, во сколько обойдутся услуги военизированной охраны. Оказалось, нужно потратить 19 тысяч гривен в месяц. Таких денег у школы нет.Новости Донецка - Сегодня, 20:15 100