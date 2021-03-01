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Министр здравоохранения ЛНР вручила грамоту школьнику, спасшему провалившегося в яму друга (ФОТО)

Sergey Сегодня, 21:0031Новости
Министр здравоохранения ЛНР вручила грамоту школьнику, спасшему провалившегося в яму друга (ФОТО)






Министр здравоохранения ЛНР вручила грамоту школьнику, спасшему провалившегося в яму друга (ФОТО)






Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко вручила грамоту четверокласснику луганской школы № 26 Михаилу Пахомову, который спас друга, провалившегося в яму на территории недостроя. Об этом говорится в одном из сюжетов программы "Вести" на телеканале "Луганск 24".
10 марта двое детей играли на территории не огороженного объекта незавершенного строительства, один из мальчиков упал в яму и травмировался.
"Был действительно спасен друг, спасена жизнь, вот за это, за эту смелость, за вот это экстренное реагирование мы отметили благодарностью малыша, который действительно совершил героический поступок", - сказала Пащенко.
Сам школьник свой поступок героическим не считает и уверен, что на его месте так поступил бы каждый. Увидев, что друг в беде, юный герой, не раздумывая, бросился ему на помощь.
"У меня не было никаких ощущений, у меня была только мысль о том, что он (друг) кричит и ему нужна помощь", - сказал Пахомов.
Пострадавшему ребенку был поставлен диагноз "вдавленный перелом лобной кости". Мальчик уже перенес операцию и сейчас его состояние стабилизировалось.
12 марта — Луганск

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