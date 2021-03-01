Синоптики прогнозируют 13 марта в ЛНР от минус 11 до 5 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 13 марта будет колебаться от 11 градусов мороза ночью до 5 градусов выше нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 12 марта до 21:00 13 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов мороза, днем – плюс 2-4 градуса.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается 9-11 градусов ниже нуля ночью и от нуля до 2 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов ниже нуля ночью и от 1 до 3 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 13 марта метеорологи отмечали в 1972 году – минус 18,8 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2020 году и составляла плюс 19,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 13 марта – 06:10, время захода – 19:00. Продолжительность светового дня составит 12 часов 50 минут.

По предварительному прогнозу, ночью 14 марта местами пройдет небольшой снег, температура воздуха ночью повысится на 3-5 градусов. 15 марта ожидается облачная погода, без существенных осадков, днем местами ветер усилится до 15-18 м/с, температурный фон существенно не изменится.

12 марта — Луганск