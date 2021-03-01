Польша высылает двух белорусских консулов

"В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам в рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из консульства в Варшаве", — написал Пшидач в Twitter.

Фото: © artifant / blickwinkel / globallookpress.comПольша высылает двух белорусских консулов, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач, передает РИА Новости.в ЂРанее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию страны после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат".в Ђhttps://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbassТелеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass