Польша высылает двух белорусских консулов
Польша высылает двух белорусских консулов, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач, передает РИА Новости.
"В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам в рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из консульства в Варшаве", — написал Пшидач в Twitter.
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Ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию страны после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат".
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https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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