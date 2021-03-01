Зеленский объяснил санкции СНБО

"Не секрет, что последние решения СНБО вызвали значительный резонанс... Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости. Справедливости, которая долгие годы для обычных людей была даже не дефицитом, а чем-то мифическим", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: РИА НовостиПрезидент Украины Владимир Зеленский объяснил последние решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) тем, что Украина "дает сдачи" всем, кто годами "наносил по ней удары", передает РИА Новости.в Ђв ЂТакже глава государства добавил, что поддерживает санкции США против экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского, и уточнил, что Украина планирует вернуть в страну все средства, которые были незаконно выведены из этого банка перед его национализацией.в ЂРанее США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и его семьи по обвинению в коррупции.