Instagram частично заблокировал аккаунт телеканала "Крым 24"

"В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram, офис находится в США, частично заблокировала аккаунт телеканала "Крым 24". Так, сейчас есть возможность публиковать только фотографии, а сопроводить их текстом нельзя. При попытке написать хотя бы слово или поставить хэштег сервис выдает сообщение о блокировке и отменяет публикацию поста", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

© Фото : страница канала "Крым 24" во ВКонтактеСоциальная сеть Instagram частично заблокировала аккаунт местного государственного телеканала "Крым 24", сейчас в нем можно публиковать только фотографии, сопроводить их текстом нельзя, сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков, передает РИА Новости.в ЂПо его словам, администрация соцсети обвинила телеканал в использовании сервисов по "накрутке лайков".в Ђ"Такими сервисами медиахолдинг ТРК "Крым" не пользуется. Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта - сразу после годовщины Крымской весны. Редакция "Крым 24" в настоящее время пытается получить внятный ответ от службы поддержки компании", - отметил Крючков.в ЂАккаунт телеканала насчитывает более 75 тысяч подписчиков.