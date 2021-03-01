Капитан ВСУ на автомобиле протаранил МиГ-29

На военном аэродроме Васильков пьяный капитан ВСУ (некий Ш., 1974 года рождения) действуя по стандартам НАТО с криками "Слава Украине" и "Вперед на агрессора!" на полной скорости совершил боевой разворот на "Фольксвагене" и протаранил буксируемый МиГ-29.Хвост машины загорелся, но был достаточно быстро потушен. Патриот-камикадзе отделался ушибами лица и грудной клетки. Мозг как говорится не задет, что лишний раз доказывает качественный рост умственных возможностей офицеров ВСУ после революции гидности.МиГ-29 в очередной раз доказал, что является качественной машиной, которая несмотря на почтенный возраст, способна выдержать таранные удары пьяных украинских офицеров, хотя конструкторы такую опцию при проектировании самолета вряд ли закладывали.Гроза агрессоров! На самолете теперь нарисуют 1 уничтоженный "Фольксваген".в ЂБорис Рожин