Министерство здравоохранения обновило список зон карантина по уровню распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Данные опубликовала пресс-служба Минздрава.В «красную» карантинную зону отнесены: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.В «оранжевой» зоне: Киев, Николаевская, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.Остальные регионы, в том числе Луганская область, находятся в «желтой» зоне. Новости Украины - Сегодня, 09:00 223