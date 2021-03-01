Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России

"Возможности санкционной политики и возможности давления со стороны Запада и Украины на Россию уже дошли до своего истощения. То есть, в дальнейшем вряд ли мы сможем – и Западный мир, и Украина – найти какие-то инструменты, которые смогут только за счет давления, за счет силы принудить Россию к миру", – сказал Чалый.

Фото: ReutersБывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала "Апостроф" заявил об истощении возможностей санкционного давления Запада и Киева против России, передает РИА Новости.в Ђв ЂОн также выразил мнение, что Россия изменит свою позицию по урегулированию на востоке Украины только в случае, если будет предложен некий "новый концептуальный подход", связанный с формированием системы безопасности ЕС и Украины после завершения конфликта в регионе. Именно тогда, как считает Чалый, Киев получит возможность "адаптировать Минские соглашения к нуждам Украины".