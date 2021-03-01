В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca

"Прививки вакциной AstraZeneca делают только педагогам. Умершая 38-летняя учительница была готова к нежелательным последствиям после прививки, однако ее удивила их интенсивность. В частности, она сообщила в передаче Словацкого ТВ в конце февраля о том, что ощущает сильные головные боли, повышенную температуру, боли в суставах. Спустя несколько дней женщину положили в больницу, где она скончалась", - говорится в сообщении.

"Данная модификация ABV 2856 была получена в Словакии 5 февраля в количестве 216 упаковок, то есть 21 600 доз. Это была первая поставка вакцины AstraZeneca в республику", - отмечается в сообщении института.

Фото: ReutersУчительница средней школы в Словакии скончалась спустя две недели после прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca, сообщило в пятницу Словацкое ТВ, передает РИА Новости.в Ђв ЂПо предварительным данным, которые приводит Словацкое ТВ, предварительной причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия. Однако отец умершей настаивает, что к летальному исходу привела вакцина от AstraZeneca.в ЂГосударственный институт по контролю лекарств в Словакии получил более 800 сообщений о нежелательных последствиях после прививок, однако случаев смерти до этого не было зафиксировано.в ЂКомментируя данный случай, учреждение обнародовало данные об использовании в республике вакцин AstraZeneca.в ЂВ Словакии сохраняется сложная эпидемическая обстановка, число новых больных коронавирусом и умерших от него является одним из самых больших в мире в пересчете на 1 миллион жителей. В последние недели ежедневно в среднем умирают около 100 человек. Больницы в республике переполнены, поэтому ряд зараженных уже приняли к себе соседние Польша и Германия.