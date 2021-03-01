В Луганск через КПВВ «Станица Луганская» не пустили жителя Индии

Через луганский блокпост в Станице Луганской не пропустили мужчину, который ехал из Индии навестить родственников в Луганске.Как сообщает «Свободное радио«, об этом рассказали волонтеры из фонда «Право на защиту».«Мужчина из Индии ехал навестить родственников, живущих на неподконтрольной территории. На подконтрольном Украине КПВВ проблем не возникло: все документы иностранца, в том числе страховка от COVID-19, были в порядке. А вот на зеркальном блокпосту мужчине отказали в пересечении, потому что у него не было прописки на неподконтрольной части Луганской области», — говорится в сообщении.Отмечается, что индийцу пришлось обратиться в «министерство иностранных дел ЛНР», но там ему ответили, что «посещение семьи не является уважительной причиной для пересечения границы».«Мужчине пришлось скачать приложение для самоизоляции «Вдома» и вернуться на контролируемую территорию», — отмечают правозащитники.Новости Региона - Сегодня, 10:00 357