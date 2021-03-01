Экс-премьер Украины заявил, что в стране ежегодно "умирает целый город"

"Судьба Украины очень незавидная. Вы если не знаете, это беднейшая страна в Европе по всем параметрам абсолютно. Это страна, в которой рождаемость в два с половиной раза меньше, чем смертность. А смертность после переворота увеличилась на 155 тысяч человек в год. Это очень много, это вымирает каждый год целый город. Средний украинский город, он просто вымирает. Уровень жизни пенсионеров вы даже себе представить не можете", - сказал политик в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Фото: РИА НовостиБывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что в стране ежегодно "умирает целый город", передает РИА Новости.в Ђв ЂАзаров уточнил, что в настоящий момент Украина стала беднейшей страной Европы, хотя раннее эти позиции занимали Молдавия и Албания.в ЂАзаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать из страны. Украинские правоохранители подозревают Азарова в ряде преступлений, в том числе злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.