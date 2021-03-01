"Лугансквода" из-за ремонта 15 и 16 марта приостановит подачу воды в ряд районов столицы

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" из-за ремонта на водоводах 15 и 16 марта приостановит подачу воды в некоторые районы Луганска. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"В связи с ремонтными работами на магистральных водоводах Кондрашевском диаметром 800 мм и Петровском диаметром 900 мм 15 марта с 8:00 ориентировочно до 18:00 16 марта будет прекращена подача воды потребителям поселков Большая Вергунка, Красный Яр, Вергунский разъезд, Зеленая Роща", – говорится в сообщении.

С (водопроводной насосной станции) ВНС третьего подъема будет изменен график подачи воды 15 марта с 6:00 до 09:00 и с 19:00 до 21:00, а также 16 марта с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 22:00 по следующим адресам: Новый городок, Городок завода ОР, Стандартный городок, улицы Буденного, Ломоносова, Крапивницкого, Ткаченко, Ширшова, Комбайная, 25-й, 26-й, 27-й, 30-й, 31-й, 41-й, 9-й, 10-й кварталы, Старый городок, улицы Лиховида, 50 лет образования СССР, городок Пархоменко, кварталы Шевченко, Димитрова, Героев Брестской Крепости, городок Щорса, кварталы Еременко, Алексеева, улицы Херсонская, Курчатова, Славянская, имени газеты "Луганская правда", Цимлянская, Челюскинцев, Гражданская, Мергельная, Артельная, Торговая, Демина, Сосюры.

13 марта — Луганск