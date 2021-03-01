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Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике днем 13 марта

root Сегодня, 14:000Новости
Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике днем 13 марта
Штормовое усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в Республике днем 13 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"Днем 13 марта в Луганске ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
13 марта — Луганск

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