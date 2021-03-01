Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике днем 13 марта

Штормовое усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в Республике днем 13 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Днем 13 марта в Луганске ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.

При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

13 марта — Луганск