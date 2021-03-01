В Луганске сегодня днем усиление ветра до 65 км в час. Объявлено штормовое предупреждение



«Днем 13 марта в Луганске ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.

При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

Погода в Луганске - Сегодня, 13:32 118 Штормовое усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в Луганске днем 13 марта. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.«Днем 13 марта в Луганске ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.Погода в Луганске - Сегодня, 13:32 118

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