На КПВВ под Донецком итальянцу отказали в страховании от коронавируса из-за возраста



Как передает Depo.Донбасс, об этом сообщает «Свободное радио«.

Вчера через КПВВ следовал 86-летний итальянец. Иностранцам для пересечения линии разграничения обязательно нужно иметь страховой полис.

Мужчина пытался оформить его в отделении «Ощадбанка» в сервисной зоне возле КПВВ. Однако выяснилось, что документ выдают людям до 84 лет.

Итальянцу пришлось заказывать страховку в другой компании онлайн. С этим ему помогли представительницы БФ «Право на защиту».

Ранее журналисты информировал, что через КПВВ жителя Индии не пропустили в «ЛНР» к родственникам. Новости Региона - Сегодня, 13:31 15 На КПВВ «Новотроицкое» гражданин Италии не смог застраховаться от коронавирусаКак передает Depo.Донбасс, об этом сообщает «Свободное радио«.Вчера через КПВВ следовал 86-летний итальянец. Иностранцам для пересечения линии разграничения обязательно нужно иметь страховой полис.Мужчина пытался оформить его в отделении «Ощадбанка» в сервисной зоне возле КПВВ. Однако выяснилось, что документ выдают людям до 84 лет.Итальянцу пришлось заказывать страховку в другой компании онлайн. С этим ему помогли представительницы БФ «Право на защиту».Ранее журналисты информировал, что через КПВВ жителя Индии не пропустили в «ЛНР» к родственникам. Новости Региона - Сегодня, 13:31 15

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