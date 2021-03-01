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Пенсионерам Донецкой области в марте в среднем добавили по 420 гривен к пенсии

robot Сегодня, 15:4535Новости
Пенсионерам Донецкой области в марте в среднем добавили по 420 гривен к пенсии
С 1 марта 2021 года 645,9 тысяч пенсионеров Донецкой области получили повышенные пенсии в результате перерасчета выплат.
Об этом сообщила руководитель Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад на своей странице в Facebook.
По ее данным, средний размер повышения выплат составил 426,58 грн. Новости Донецка - Сегодня, 15:00 149

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