Что происходило на КПВВ Донбасса в последний рабочий день недели

Контрольный пункт в Донецкой области с подконтрольной Украине стороны работает ежедневно, но представители незаконных вооруженных формирований разблокируют свой пост «Еленовка” только в понедельник и пятницу. Пункт работает с 08:00 до 16:00.Вчера, в пятницу 12 марта, через КПВВ в Донецкой области прошли 206 человек и 33 автомобиля. В том числе, в сторону «Еленовки» проследовали 117 человек и 22 автомобиля, а на подконтрольную Украине территорию — 89 человек и 11 машин. Об этом сообщила представительница благотворительного фонда «Право на защиту” Екатерина Рачинская, которая в течение дня наблюдала за ситуацией на КПВВ.На обсервацию в поселок Острое 12 марта отправились 5 человек, которые не смогли установить государственный сервис для самоизоляции «Дома”. У кого-то были кнопочные телефоны, чьи-то смартфоны были слишком старыми для приложения, а один мужчина и вовсе пересекал КПВВ без телефона.Правозащитница отмечает:гаджеты продаются прямо на контрольном пункте, но некоторым не хватает средств их купить.«На КПВВ есть официальный магазин, где можно приобрести телефон за 2300-3000 грн. Человека в сопровождении военного ведут туда, он выбирает телефон, получает чек, все как положено. Затем человек устанавливает это приложение и пересекает КПВВ. Не у всех есть возможность купить телефон за такие деньги, но все равно около 20 телефонов в день продают”, — говорит Екатерина Рачинская.Также на КПВВ «Новотроицкое” можно сдать бесплатный быстрый тест на наличие коронавируса. За день на контрольном пункте провели 60 экспресс-исследований, и результаты у всех были отрицательными.Как объясняет представительница благотворительного фонда, прежде чем пересекать КПВВ, человек все равно должен установить приложение «Дома”. Он дает возможность контролировать тех, кто поедет по делам/домой на подконтрольную территорию, чтобы они оставались по определенному адресу 14 дней или до получения отрицательного результата теста на коронавирусную болезнь.Есть еще одна альтернатива — сдать быстрый тест на КПВВ. Его результат становится известен за 15 минут, и если у человека нет вируса, самоизоляция прекращается сразу.Те, у кого нет возможности установить приложение (например, из-за устаревшей модели смартфона или его отсутствия), могут поехать на обсервацию в государственное учреждение. У этих людей отбирают образец для ПЦР-тестирования, и результат, как правило, приходит через 3 дня.Пункт пропуска в Луганской области работает ежедневно, но здесь пропускают только пешеходов.Вчера, в пятницу 12 марта, через КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения смогли пересечь 1294 человека. В том числе в сторону Луганска прошли 812 человек, на территорию подконтрольную Украине проследовало 482 человека.Желающим попасть на подконтрольную часть Украины нужен электронный пропуск от СБУ. Тем, у кого его нет, помогают с оформлением представители БФ «Право на защиту”.12 марта проблемы с этим документом возникли у жительницы Луганска, которая ехала на подконтрольную часть области вклеивать новое фото в паспорт. При пересечении КПВВ выяснилось, что в пропуске указана неправильная дата рождения. Вернуться на неподконтрольную территорию женщина не смогла — оккупационные власти позволяют пересекать линию разграничения только раз в месяц. Правозащитники помогли ей составить заявку на исправление ошибки и выдали продуктовый набор.Экспресс-тесты на выявление коронавируса на «Станицу Луганскую” все еще не завезли. Они есть только на КПВВ, где обустроили современные сервисные зоны — то есть, на «Новотроицком” в Донецкой области и «Счастье” в Луганской области. Но первый КПВВ фактически работает только два раза в неделю, а движение через второй заблокирован.Уточним, свободно проехать из Луганска в Донецк или наоборот нельзя.Тем, кто планирует пересекать КПВВ, следует помнить об ограничениях, которые существуют. В частности, люди, которые едут в Донецк, должны заранее подать документы в так называемый «Межведомственный штаб ДНР”. Сделать это можно дистанционно через чат-бот в Telegram «Штаб ДНР”. Ответ надо ждать 10 дней. Владельцам ID-карточек место регистрации стоит подтвердить выпиской из демографического реестра, ведь даже с пропиской в ОРЛО представители ВФ в Донецкой области не пропустят на своем посту. Узнать, внесли ли вас в списки на пересечение, можно по номерамНа Луганщине же следует учитывать, что представители Луганска позволяют только раз в месяц уехать и вернуться на неподконтрольную часть региона.Требования украинской стороны одинаковы в обеих областях:масочный режим;температурный скрининг;самоизоляция с приложением «Дома”;если не удалось установить приложение — обсервация в специальном медучреждении.Новости Региона - Сегодня, 16:00 115