Масленичный бал для кадетов и лицеистов Республики прошел в Луганске (ФОТО)

Патриотическая ассоциация Донбасса (ПАД) в честь окончания Масленичной недели провела в столице Республики бал. Об этом из корпуса Луганской академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского на Красной Площади передает корреспондент ЛИЦ.Организованное при поддержке МВД ЛНР, первого заместителя министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Александра Корниенко и ЛГАКИ мероприятие традиционно прошло под сопровождение духового оркестра Министерства внутренних дел Республики.На паркет вышли кадеты луганского и алчевского казачьих кадетских корпусов, учащиеся Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев "Молодой гвардии", активисты ПАД и студенты Луганской академии внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко."Сегодня кадеты и молодежь Луганской Народной Республики пришли на Масленичный бал. Наши предки уходили с балов на войну 1812 года, на Первую мировую войну. И сегодня на границах наших Республик рвутся снаряды, но не запугаете!" - сказал руководитель ПАД Алексей Селиванов.Он отметил, что бал в русской воинской культуре – "это признак благородства, это признак высокой культуры, это знак того, что русский воин – разносторонне развитый человек"."Из-за пандемии бал у нас сегодня не такой масштабный, как раньше, потому что мы его проводим в соответствии с санитарными нормами и предписаниями санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Республики", - сообщил Селиванов.Молодежь танцевала вальсы, польки, мазурки, участвовала в веселых танцевальных играх-котильонах, в фойе зала работала стилизованная фотозона. Сюрпризом бала были "открытки-напутствия" от русской художницы начала XX века Елизаветы Бем – любую из них взять себе на память могли все желающие.Хореограф бала Елизавета рассказала, что в Российской Империи традиционные январско-февральские балы завершались последним, масленичным, балом, который был своеобразным ритуалом перед началом Великого поста."С этими балами завершалось веселие на время Великого Поста – до Пасхи", – пояснила она.Хореограф уточнила, что участники подготовили в этот раз около 15 танцев.Новые мазурки, полонезы и вальсы разных композиторов подготовили музыканты. Начальник духового оркестра МВД майор полиции Алексей Кирсанов подчеркнул, что для участников его коллектива "большая честь участвовать в таких мероприятиях".Педагог-организатор Луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова Анжелика Бова отметила, что после каждого бала манеры у воспитанников меняются в лучшую сторону: "они учатся общению с противоположным полом, между собой и представителями других учебных учреждений в традициях русской военной культуры"."Конечно, для наших кадетов это очень важное мероприятие, поэтому они к нему ответственно готовились заранее. Но для них это еще и разрядка обстановки после наших учебных будней и после дистанционного обучения", - добавила она.Лицеистка Катерина отметила, что современным девушкам нечасто выпадает возможность "покрасоваться в пышных вечерних нарядах", поэтому не стала упускать возможность появиться на балу. Кроме того, по ее мнению, наряд влияет на внешнюю и внутреннюю красоту девушки: она становится изящнее и загадочнее, а "в глазах появляется блеск"."От нашей красоты и мужчины ведут себя галантнее и вежливее. Сегодня потрясающие кавалеры, и с ними приятно очень танцевать, мы чувствуем в них настоящих мужчин и будущих защитников", - сказала она.Учащийся Алчевского казачьего кадетского корпуса имени Матвея Платова Андрей уверен, что "бал развивает моральные, духовные и физические черты кадета".Напомним, первый бал состоялся в столице Луганской Народной Республики 21 января 2017 года.13 марта — Луганск