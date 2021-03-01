Луганский цирк дал первое представление после отмены ряда ограничений из-за COVID (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЛуганский государственный цирк дал первое представление после отмены ряда ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В представлении приняли участие артисты из ЛНР и России. В программу вошли номера различных цирковых жанров: выступления акробатов, воздушных гимнастов, эквилибристов, дрессированной носухи и веселого клоуна. Представление сопровождалось красочными танцевальными номерами балета Луганского цирка."Шоу очень красивое и порадует зрителей. Я ожидаю от премьеры, прежде всего, того, что наш луганский зритель, наши луганчане наконец побывают в цирке, посмотрят прекрасное шоу, которое к нам, к сожалению, добиралось очень непросто. Это связано со сложными погодными условиями, которые были в Москве. Но коллектив луганского цирка, артисты программы и техники приложили максимум усилий для того, чтобы все-таки это шоу луганчан порадовало", – рассказал директор учреждения культуры Дмитрий Касьян.Он добавил, что на премьере были соблюдены все меры предосторожности: рассадка зрителей производилась с учетом социальной дистанции, соблюдался масочный режим и использовались антисептики.Касьян отметил, что, предварительно, программа будет работать до 11 апреля."Я думаю, что в связи с ажиотажностью спроса на билеты мы, наверное, продлим шоу хотя бы на неделю", – считает он.Луганский государственный цирк расположен по адресу:Представления будут проходить по субботам и воскресеньям, уточнить время показов можно в кассах цирка, которые работают ежедневно. Дополнительную информацию о графике представлений можно получить по телефонам:13 марта — Луганск