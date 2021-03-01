Украинские мины с июля унесли жизни 53 военнослужащих ОТГ ВСУ "Север" – Народная милиция

Потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" из-за подрывов на украинских минах с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением составили 130 военнослужащих, 53 из которых погибли. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"С момента вступления в силу дополнительных мер по перемирию (с 27 июля 2020 года) в результате подрывов на собственных минно-взрывных устройствах потери подразделений ОТГ "Север" составили 130 человек, из которых 53 – безвозвратные", – говорится в сообщении.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

13 марта — Луганск