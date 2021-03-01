В МВД Москвы заявили о доставлении в ОВД около 200 человек

«Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. Сотрудниками полиции противоправные действия были пресечены. В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Фото: РИА НовостиВ территориальные органы внутренних дел Москвы доставлено около 200 человек после того, как в одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан пыталась провести мероприятие с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.в ЂКак сообщили в московском управлении МВД, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты, передает RT.в Ђв ЂРанее РИА Новости ссылкой на московскую ОНК сообщила о задержании нескольких человек на форуме муниципальных депутатов в столице.в ЂПо словам члена ОНК Марины Литвинович, задержаны в том числе Илья Яшин и Юлия Галямина и Евгений Ройзман.