В Казахстане разбился Ан-26

По предварительной информации, четыре человека погибли в результате крушения самолета Ан-26 в Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.Там добавили, что еще двоих пострадавших доставили в ближайшую больницу в Илийском районе.По данным ведомства, "военный самолет Ан-26 сообщением Нур-Султан — Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы". На место прибыли десять бригад скорой помощи.На странице аэропорта в Facebook сообщается, что авария произошла около 17:20 (14:20 мск) при заходе самолета на посадку.https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbassТелеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass