Фото: ReutersПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусов друзей в мире нет."Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет", - сказал президент в субботу после участия в спортивном празднике "Минская лыжня". Его слова приводит официальный сайт президента, передает РИА Новости.Говоря об общественно-политической ситуации в стране, президент сказал, что "очень многое есть что рассказать, но это со временем". "А нюансы не для сегодняшнего дня", - добавил он.в Ђhttps://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbassТелеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass