Народная милиция сбила БПЛА киевских силовиков, корректировавший огонь по Молодежному

Народная милиция ЛНР сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по поселку Молодежное. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

Он напомнил, что военнослужащие 92-й бригады под командованием подполковника Павла Федосенко сегодня обстреляли район Молодежного, выпустив шесть мин из минометов калибра 82 мм.

"Для корректировки огня противник пытался применить беспилотный летательный аппарат, который благодаря слаженным действиям расчета (радиоэлектронной борьбы) РЭБ с применением станции подавления "Тритон М1", разработанной нашими специалистами, был своевременно обнаружен и в результате подавления каналов управления и навигации потерпел крушение над позициями ВСУ", – рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы отметил, что "невозможность ведения воздушной разведки и корректировки огня по гражданской инфраструктуре населенного пункта Молодежное вынудили противника прекратить стрельбу".

"По информации, полученной нашей разведкой, 11 марта на позиции 1-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Катериновка был осуществлен подвоз боеприпасов к 82-мм минометам, что свидетельствует о подготовке к данной провокации", – добавил он.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

13 марта — Луганск