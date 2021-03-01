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Кравчук не исключил широкомасштабного конфликта в Донбассе

root Сегодня, 19:0031Новости
Кравчук не исключил широкомасштабного конфликта в Донбассе
Фото: РИА Новости
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключает развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе, поэтому выступает за привлечение к переговорам США, передает РИА Новости.
"Я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе (переговорам по Донбассу - ред.). Потому что конфликт на Донбассе - это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

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