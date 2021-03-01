Синоптики прогнозируют 14 марта в ЛНР от минус 7 до 5 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 14 марта будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 5 градусов выше нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 13 марта до 21:00 14 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность; ночью и утром: небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами слабый туман, слабые гололедные отложения, на дорогах гололедица; днем без осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса мороза, днем – плюс 3-5 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается 3-5 градусов ниже нуля ночью и 2-4 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4 до 6 градусов ниже нуля ночью и от 3 до 5 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 15 марта ожидается переменная облачность, днем местами порывы ветра до 15-18 м/с; температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов тепла. 16 марта – переменная облачность, штормовые порывы ветра до 15-20 м/с; температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем 1-6 градусов выше нуля.

13 марта — Луганск