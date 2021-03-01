Как получить пенсию в Луганске. Перечень документов
В Луганске, в Пенсионном фонде разъяснили порядок предоставления и оформления документов для назначения пенсии.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
Вступил в силу приказ ПФ о Порядке представления, оформления и рассмотрения документов, необходимых для назначения пенсии (перерасчета, перевода с одного вида пенсии на другой) на территории республики.
Человек, который достигает пенсионного возраста, имеет право прийти за оформлением пенсии и основной документ, который он должен предъявить — документ, подтверждающий то, что он достиг пенсионного возраста.
Паспорт — основной документ, необходимый для назначения пенсии. Это может быть паспорт ЛHP, ДНР, Украины. Также это может быть документ иностранного гражданина либо лица, не имеющего гражданства. Кроме того, должна быть регистрация на законных основаниях на территории ЛHP.
Также для назначения пенсии необходим оригинал документа о трудовой деятельности и заработной плате.
К основным документам относится и заявление установленного образца, которое в органы ПФ подается лично.
В случаях, когда заявление не может быть подано лично, например, это несовершеннолетний ребенок, недееспособные либо ограниченные в дееспособности лица, тогда пакет документов предоставляет его представитель. Лицам, которые находятся в интернатных учреждениях или учреждениях исполнения наказаний, предоставляют документы администрации тех учреждений, где человек находится.
Письменное заявление — это основа и от этого зависит с какого времени будет начисляться пенсия.
Заявление подается за десять дней до достижения пенсионного возраста. Исключением являются инвалидность, а также другой вид пенсии в виде потери кормильца, выслуги лет, когда право на пенсию приобретается не со дня рождения, а со дня права на тот или иной вид пенсии.
НАЛИЧИЕ ТРУДОВОГО И СТРАХОВОГО СТАЖА — ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИИ
Обязательным условием для представления и оформления документов для пенсии является наличие трудового и страхового стажа.
«Если мы говорим о трудовом стаже — это записи в трудовой книжке за период до 31 декабря 2003 года, если же говорим о страховом стаже, то записи в трудовой книжке после января 2004 года берутся при условии уплаты единого страхового взноса, который является основополагающим для расчета стажа», — ранее объясняла председатель ПФ Татьяна Васильева.
В случае если у человека отсутствует стаж, либо же его будет недостаточно для назначения пенсии, это будет основанием для отказа в назначении пенсии и основанием для последующего оформления государственной помощи в органах труда и соцзащиты населения.
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
Если подаваемые документы требуют дооформления, то органы Пенсионного фонда обязаны предоставить право человеку в течение трех месяцев эти документы дооформить. В заявлении делается отметка о том, какие документы приняли, а какие необходимо предоставить и в какие сроки.
В случае если подается неполный пакет документов в указанный трехмесячный период, то в этом случае наступает официальный отказ.
Все документы, которые подаются в органы ПФ, подлежат проверке.
При этом Татьяна Васильева отметила, что у Пенсионного фонда тоже есть обязанности перед человеком.
«Если мы приняли документы с полным пакетом, то обязаны в течение 10 рабочих дней их рассмотреть, назначить пенсию и подготовить выплатные документы. Мы обязаны человеку выдать памятку пенсионера — это информационный материал, который содержит какие-то сведения, которые он получил на приема. Человек может обратиться или созвониться с работником фонда и уточнить, как поступить в той или иной ситуации», — сообщила Васильева. Экономика - Сегодня, 21:31 290
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
Вступил в силу приказ ПФ о Порядке представления, оформления и рассмотрения документов, необходимых для назначения пенсии (перерасчета, перевода с одного вида пенсии на другой) на территории республики.
Человек, который достигает пенсионного возраста, имеет право прийти за оформлением пенсии и основной документ, который он должен предъявить — документ, подтверждающий то, что он достиг пенсионного возраста.
Паспорт — основной документ, необходимый для назначения пенсии. Это может быть паспорт ЛHP, ДНР, Украины. Также это может быть документ иностранного гражданина либо лица, не имеющего гражданства. Кроме того, должна быть регистрация на законных основаниях на территории ЛHP.
Также для назначения пенсии необходим оригинал документа о трудовой деятельности и заработной плате.
К основным документам относится и заявление установленного образца, которое в органы ПФ подается лично.
В случаях, когда заявление не может быть подано лично, например, это несовершеннолетний ребенок, недееспособные либо ограниченные в дееспособности лица, тогда пакет документов предоставляет его представитель. Лицам, которые находятся в интернатных учреждениях или учреждениях исполнения наказаний, предоставляют документы администрации тех учреждений, где человек находится.
Письменное заявление — это основа и от этого зависит с какого времени будет начисляться пенсия.
Заявление подается за десять дней до достижения пенсионного возраста. Исключением являются инвалидность, а также другой вид пенсии в виде потери кормильца, выслуги лет, когда право на пенсию приобретается не со дня рождения, а со дня права на тот или иной вид пенсии.
НАЛИЧИЕ ТРУДОВОГО И СТРАХОВОГО СТАЖА — ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИИ
Обязательным условием для представления и оформления документов для пенсии является наличие трудового и страхового стажа.
«Если мы говорим о трудовом стаже — это записи в трудовой книжке за период до 31 декабря 2003 года, если же говорим о страховом стаже, то записи в трудовой книжке после января 2004 года берутся при условии уплаты единого страхового взноса, который является основополагающим для расчета стажа», — ранее объясняла председатель ПФ Татьяна Васильева.
В случае если у человека отсутствует стаж, либо же его будет недостаточно для назначения пенсии, это будет основанием для отказа в назначении пенсии и основанием для последующего оформления государственной помощи в органах труда и соцзащиты населения.
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
Если подаваемые документы требуют дооформления, то органы Пенсионного фонда обязаны предоставить право человеку в течение трех месяцев эти документы дооформить. В заявлении делается отметка о том, какие документы приняли, а какие необходимо предоставить и в какие сроки.
В случае если подается неполный пакет документов в указанный трехмесячный период, то в этом случае наступает официальный отказ.
Все документы, которые подаются в органы ПФ, подлежат проверке.
При этом Татьяна Васильева отметила, что у Пенсионного фонда тоже есть обязанности перед человеком.
«Если мы приняли документы с полным пакетом, то обязаны в течение 10 рабочих дней их рассмотреть, назначить пенсию и подготовить выплатные документы. Мы обязаны человеку выдать памятку пенсионера — это информационный материал, который содержит какие-то сведения, которые он получил на приема. Человек может обратиться или созвониться с работником фонда и уточнить, как поступить в той или иной ситуации», — сообщила Васильева. Экономика - Сегодня, 21:31 290
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