В«Центр по противодействию дезинформации и пропагандеВ»

Во всех проблемах киевского режима виновата российская пропаганда. По крайней мере, именно в этом уже который год пытаются убедить простых украинцев местные политики и журналисты. Если быть точнее, у действующей украинской власти вообще нет серьезных проблем, а все приписываемые официальному Киеву промахи есть не что иное, как плод больного воображения коварных «кремлевских пропагандистов». С пропагандой нужно бороться. Бороться с пониманием того, что в наше непростое время информационный фронт не менее важен, чем фронт реальный. Проигрыш в информационной войне чреват проблемами, которые легко получить, но очень сложно решить в дальнейшем. И именно поэтому Киев вынужден мобилизовать все больше и больше «инфовоинов».Центр по противодействию дезинформации и пропаганде при аппарате СНБО начнет работать уже со вторника. Об этом в ходе брифинга рассказал спикер СНБО Алексей Данилов. Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" заявил, что анонсированный Минкультом Центр противодействия дезинформации может заработать уже на следующей неделе.«Во исполнение поручения президента в ближайшее время, в ближайшие дни, я бы сказал, начнёт свою работу Международный центр противодействия дезинформации, который будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны. Этот орган не является и не будет политическим. Президент будет осуществлять необходимый контроль и следить за его деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнёт свою работу», – заявлял Ермак.Не буду вдаваться в подробности, стараясь выяснить, как создаваемый на территории Украины какой-то там центр сразу по факту своего открытия станет международным. Это очень сложно и бессмысленно. Меня больше удивил термин «не будет политическим». Отсутствие определенных политических предпочтений у специалистов, вовлеченных в работу Центра по противодействию дезинформации и пропаганде, говорит о том, что работа структуры будет строиться, исключительно исходя из соображений чистой логики. Любая дезинформация, любая пропаганда, от кого бы она ни исходила, будет сразу купироваться, а эффект от вброса подобной информации в украинский социум будет грамотно сводиться на нет. Так? Ну конечно, нет!Любая структура, созданная государственной властью, ею финансируемая и контролируемая лично президентом страны, не может быть «неполитической». В любом случае она будет обслуживать интересы действующего политического строя, который на Украине в большинстве своем представлен сторонниками Владимира Зеленского, имеющими в той или иной мере отношение к политической партии «Слуга народа».Однако, несмотря на данную весьма простую и понятную логику, представители действующей власти продолжают настаивать на неангажированности новой информационной структуры, а министр культуры Александра Ткаченко на каждом углу говорит о том, что основными направлениями работы Центра противодействия дезинформации будут выявление, реагирование, противодействие, просветительство и коммуникационные проекты.В общем, несмотря на заверения украинских политиков, не стоит рассчитывать на то, что новый Центр будет бороться с любой дезинформацией и пропагандой, от кого бы она ни исходила. По сути, речь идет о создании новой структуры, точнее сказать, еще одной структуры, которая будет бороться с пресловутой «российской пропагандой» и контролировать информационное поле, нещадно клеймя любые неудобные действующему строю материалы, относя их к нехорошей категории «дезинформация».Жаль, конечно. Жаль, что украинское общество не может создать систему, которая будет противостоять именно пропаганде и дезинформации, исходящей со стороны представителей преступного киевского режима. Потому что все проблемы этого государства исходят именно от действующей власти, которой для того, чтобы скрыть свои реальные ошибки и промахи, нужно создать и вбросить в массы образ врага, коварного и лицемерного, на роль которого, как никто другой, подходит именно соседняя Россия.И теперь, после того, как Украина максимально приблизилась к модели управления, которая в простонародье именуется «диктатурой», после того, как в стране начали декларативно закрывать СМИ и телевизионные каналы, после того, как началась «национализация» имущества «инакомыслящих» предпринимателей, осталось только создать систему, которая полностью изолирует Украину от любого информационного потока, не вписывающегося в те рамки, которые установила действующая власть. А это не сложно. Нужно лишь разделять поток критики, зачастую объективной, направленной в сторону официального Киева, на «пропаганду» и «дезинформацию», грамотно ограждая населения и от одного, и от другого.Алексей Зотье