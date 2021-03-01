В«Слуга народаВ» будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок

"Все остальное мы можем догадываться и допускать. Поэтому, я думаю, придет время, и он всей Украине даст ответ", — добавил политик.

Фото: РИА НовостиПартия "Слуга народа" будет просить президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок, заявил глава ее парламентской фракции Давид Арахамия, передает РИА Новости.Так он ответил на вопрос журналистов, известно ли ему и главе партии Александру Корниенко о планах действующего главы государства идти на новые выборы.Корниенко, в свою очередь, подчеркнул, что есть только один человек, который может точно ответить на этот вопрос, — это сам Зеленский.Корниенко и Арахамия общались с журналистами на пресс-конференции после съезда партии "Слуга народа".