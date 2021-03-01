Денацификация или ликвидация

Читая комментарии на свою позапрошлую статью, я наткнулся на парочку достойных внимания. Два комментатора обвинили меня в нелюбви к нэньке и буквально садистском поливании её грязью. И один высказал пожелание, чтобы я не критиканствовал, а выдвинул какие-нибудь предложения.Действительно, не скрою, я не испытываю симпатии ни по отношению к западному проекту Ukraina, ни по отношению к буйному помешательству под названием «украинство». Ну, так и что с того? Подавляющее большинство украинских публицистов уничижительно отзывается о России и её народе, и ничего, публикуются. Мало того, они повсеместно пытаются переврать историю и как только ни обзывают Россию в письменном виде: и мордором, и ордой, и Московией. Мне, например, даже в голову бы не пришло в письменном виде обозвать Украину Галушкиным Каганатом.В принципе, я понимаю, откуда ноги растут, и не отрицаю права уважаемых комментаторов на желчные упрёки в свой адрес. Наверняка всё дело в том, что я слишком часто критикую Медведчука, ОПЗЖ и ведущих трёх закрытых ныне телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. У меня есть на это причина, и я имею полное право относиться к ним так, как я отношусь. Я утверждал и буду утверждать, что политики и журналисты, подобные функционерам ОПЗЖ и ведущим вышеупомянутых телеканалов, на протяжении тридцати лет способствовали оболваниванию украинских русских и поддерживали политику ползучего огаличивания, что вылилось для русского населения Украины в настоящий геноцид.Дорогие читатели и комментаторы, вы ведь верите выводам российских экспертов, таких как Владимир Корнилов, Андрей Ваджра и Ростислав Ищенко? А ведь они утверждают, что если ОПЗЖ придёт к власти (гипотетически, в реальности это маловероятно), то резко поменяет риторику и будет проводить политику либо позднего Порошенко, либо в лучшем случае раннего Зеленского. От России условным оппозиционерам нужны только политический пиар, деньги и преференции.Вместе с риторикой партии неизбежно изменится и риторика трёх телеканалов. Мне она и сейчас не по душе. Они называют бойцов Донбасса боевиками (ленту новостей прочтите), а жителей Юго-Востока, преимущественно русских по национальности, русскоязычными украинцами. Для меня это неприемлемо. Назовите, к примеру, жителя Волыни в прямом эфире русским. Я представляю, какова будет его реакция, а уж про праведный вой украинских СМИ, включая три опальных телеканала, я даже говорить не буду. Впрочем, про национальное самоопределение я упомяну чуть ниже.Чтобы завершить свою мысль, хочу подчеркнуть, что, по моему мнению, ОПЗЖ и ведущие трёх телеканалов занимаются тем же, чем всегда и занимались «бело-голубые» и их ручные СМИ: оболваниванием жителей Юго-Востока, приводящим к ещё большему угнетению и уничтожению их прав на языковую, национальную и культурную идентичность. Это печально, но результат всегда один и тот же на протяжении всего срока «нэзалэжности». С каждым приходом якобы пророссийских политсил прав и свобод у русского населения на Украине становится всё меньше. Как и самого русского населения.Ну и, в конце концов, панове симпатики трёх закрытых телеканалов, учитесь проверять биографию панов ведущих, которых вы так любите. Подскажу, что государственный переворот 2014 года из топовых ведущих не поддержал только Вячеслав Пиховшек, риторика остальных же напоминала антироссийские и проевропейские пассажи Елены Бондаренко образца 2013 года. И именно Пиховшек, честь ему за это и хвала, после закрытия телеканалов не клялся в прямом эфире в своей антироссийскости, в отличие от остальных. «Перекрасилась» основная масса телеведущих только в момент обретения контроля Медведчука над телеканалами в 2018 году. Выводы делайте сами.А теперь переходим к главному. Оговорюсь сразу, что данная статья адресована украинским русским, ибо именно украинские русские на сегодняшний день имеют больше всего претензий к России, в том числе по всяким там «предложениям» и «решениям».Ещё начиная с 1993 года некоторые украинские публицисты начали бить тревогу из-за того, что ползучее огаличивание начало набирать обороты. Не украинизация, а именно огаличивание, поскольку именно галицкую русофобскую человеконенавистническую идеологию уроды из «Народного руха» взяли за эталон украинской политической, социальной и культурной идентичности. Да, поначалу руховцы открещивались от Бандеры и Шухевича, но за основу всё равно взяли галицкую идеологию, которая предполагала ненависть ко всему русскому и неизбежное противостояние с Россией. И за «эталонный украинский язык» было взято именно галицкое наречие, переполненное полонизмами.Вас, панове бывшие русские, предупреждали, к чему это может привести. Кто предупреждал? К примеру, Владимир Корнилов. Но вы по большей части осмеивали его статьи и считали его маргиналом. А ползучее огаличивание считали необходимой частью самоидентификации, граничащей с невинной шалостью. Действительно, должны же украинцы чем-то отличаться от «лапотных» русских! Исходя из этого, все призывы и апелляции «прорусских маргиналов» к политикам и журналистам поспособствовать купированию огаличивания на корню, естественно, канули в Лету, и галицийский шабаш беспрепятственно продолжился.Дальше вЂ• больше. В конце девяностых, аккурат во время написания Леонидом Даниловичем Кучмой нацистской книжонки «Украина вЂ• не Россия» (ему в этом нелёгком деле активно помогал Медведчук), околовластные СМИ русских на Украине сначала начали называть национальным меньшинством, а затем и вовсе стали называть русскоязычными украинцами. И вы, панове бывшие русские, это проглотили. Вы не вышли на многочисленные протесты отстаивать свою национальную идентичность. Хотя это явление стало первым реальным попранием ваших прав на языковое, национальное и культурное самоопределение.Потом состоялся Оранжевый майдан, которым вы гордились как «бескровным и разумным проявлением демократии». А то, что он состоялся на антироссийских лозунгах, вас не особо смущало. Это смущало только российских экспертов и российские СМИ, и эта обеспокоенность россиян вызывала у вас только усмешки и самодовольное фырканье. Именно в это время стали выходить статьи (и даже целые книги) за авторством Андрея Ваджры, Ростислава Ищенко, Владимира Корнилова и Дмитрия Куликова о грядущей политической, социальной и экономической катастрофе Украины. Вы что, прислушались? Да нет же! Ваши мысли были вместе с исступлённой толпой, которая в безумном экстазе скандировала: «Юшшш-шен-ко, Юшшш-шен-ко!» Вновь «разумное и миролюбивое» украинское абсолютное большинство проигнорировало предупреждения, которые доносились буквально со всех сторон. Вышеупомянутых авторов, естественно, снова записали в «прорусских маргиналов» и паникёров.Незаконно избранный на должность президента украинский русофоб и нацист Ющенко рьяно взялся за дело. Первым делом он инициировал героизацию украинских нацистских преступников на государственном уровне, а в 2007 году Украина начала выполнение предварительных условий к подписанию Договора об ассоциации с Европейским союзом.Ни первое, ни второе не вызвало никакого беспокойства у «разумного большинства» населения Украины. Уже тогда они свято верили в то, что «у разных частей Украины должны быть разные герои». Эту мульку долго вдалбливали посредством СМИ в головы украинского населения. И плевать на то, что галицийские герои являются военными преступниками. Их не то что героями, людьми назвать сложно, язык не поворачивается. Ну да ничего. Стерпится вЂ• слюбится. Скоро по всей Украине герои будут только одни вЂ• галицийские. А мулька про «разных героев» была лишь «разводиловом», первым этапом по насаждению единой нацистской идентичности. И насаждали её в том числе такие же любимые телеведущие телеканалов вполне себе «бело-голубого» окраса.Ну а об ассоциации с ЕС назло отсталым москалям, которые будут завидовать прогрессивным украинцам, мечтали решительно все. Вспоминаем проевропейские лозунги и мрии про зарплаты в 5000 евро. Про то, что такие зарплаты есть только у двадцати процентов европейцев, никто из граждан Украины не знал, да и знать не хотел. Главное, что у украинцев они будут.Как всегда, обеспокоены героизацией нацистских ублюдков и грядущим экономическим крахом в результате подписания Договора об ассоциации с ЕС были только некоторые эксперты и публицисты. Вы уже поняли, в какую категорию «разумное большинство» их снова записало.И вот грянула «революция гидности». Всё русское оказалось под запретом. Запрещено было публично восхищаться достижениями России, показывать репортажи о российских государственных ведомствах в положительном ключе, публично цитировать российские СМИ, да и многое другое. В 2020 году Зеленский запретил обучение на русском языке, а в 2021-м вообще запретил обслуживать клиентов, используя русский язык. Даже частным фирмам. Кто-нибудь вышел протестовать? Нет! Как всегда.И вот в такой ситуации, когда «разумное большинство» профукало всё на свете, некоторые его представители просят от России каких-нибудь предложений, а главное, «решительных действий». А что, раньше никаких предложений и советов со стороны экспертного сообщества и российских правящих кругов не поступало? А-а, вон оно что. Сработал извечный украинский принцип: я эти советы слушать не хотел, значит, вообще никаких советов не было. И вообще, в моих бедах виновны все вокруг, но только не я.В плане «решительных действий» украинские русские делятся на две части. Первая требует незамедлительного появления российских Т-90 и Т-14 на улицах Киева, а также ковровых бомбардировок Ивано-Франковска, Тернополя и Львова. Вторая же часть хочет, чтобы Россия нашла такое решение внутриукраинской проблемы, чтобы и украинским русским было хорошо, и бандеровцам не было обидно, и чтобы вернулся экономический рост в двенадцать процентов. А, да, и чтобы проевропейский вектор развития сохранился, куда же без него! Как всегда, украинские русские хотят от России невозможного что в первом, что во втором случае.О том, что Россия в ближайшее время не будет захватывать всю Украину вместе с Киевом и Львовом, не говорил только ленивый. Очень затратно, и ни к чему не приведёт. Абсолютное большинство населения Украины и так враждебно относится к России, а когда на их глазах доблестные украинские «воякы» засверкают пятками в сторону польской границы, это самое население возненавидит Россию ещё больше.А после завоевания вот это самое население придётся кормить и трудоустраивать в то время, когда оно будет всеми правдами и неправдами саботировать послевоенное наведение порядка и орать про «повсеместное нарушение прав человека», чем непременно воспользуются наши западные партнёры. Американцы и европейцы обязательно обвинят Россию в развале украинской экономики и украинского государства в целом, которое «успешно шло по пути демократии и выбрало европейский путь развития». А вот если украинское квазигосударство рухнет само, что неизбежно, то Россию обвинить будет, конечно, можно, но уже гораздо сложнее, да и выглядеть эти обвинения будут намного более нелепо. Так что вариант с российской интервенцией отпадает.Второй вариант, при котором всем хорошо: и бандеровцам, и украинским русским, вЂ• вообще является утопией. Да, конечно, в эту утопию многие украинские русские верили и продолжают верить, но от этого она не перестает этой самой утопией быть. Вера в мирное сосуществование зиждется на убеждённости в том, что если украинские русские пойдут на некоторые компромиссы в сторону галичан, то агрессивное западноукраинское меньшинство за определённые «красные линии» заходить не будет.Приведу пример таких «компромиссов». Многие украинские русские, используя в быту и на работе преимущественно русский язык, морально готовы к тому, что их дети будут использовать уже преимущественно украинский, и ничего зазорного в этом не видят. Примером такого же компромисса является то, что большинство русских, проживающих на Украине, позволили называть себя русскоязычными украинцами. Ещё одним примером является молчаливое согласие получения образования исключительно на украинском языке. Про памятники и памятные таблички в Одессе и Харькове, посвящённые украинской нацистской мрази, я вообще молчу.Но все эти реверансы в сторону галичан оказались тщетными. Они даже не рассматривают вопрос мирного сосуществования с украинскими русскими. Нет, оно возможно, но только в том случае, когда галицийская нога будет давить на русское горло, то есть в случае безоговорочной капитуляции украинских русских перед бандеровцами. Галицаи никогда не будут относиться к «ватникам» как к равным себе. В представлении галичан ватники должны быть либо мёртвыми, либо побеждёнными и платящими дань «патриотам», либо выдавленными из страны. Повторюсь, их не устраивают компромиссы, их устраивает только капитуляция. И их уже не устраивает ползучая украинизация, их устроит только моментальное и всеобъемлющее огаличивание.Вы всё еще спрашиваете меня, что же делать? Поступить подобно жителям ЛНР и ДНР вЂ• взять в руки оружие. И не потому что я такой кровожадный, а потому, что другого выхода просто нет. Либо берёшь оружие в руки, либо готовься к трём вышеописанным «компромиссам» с националистами. Время для бескровного купирования галицкого нацистского мракобесия уже давно безвозвратно упущено. А если точнее, то бездарно и безвольно профукано. И не Россией, как пытаются представить многие украинские русские, а этими же самыми украинскими русскими, на протяжении многих лет безропотно шедшими на немыслимые уступки галицким бандеровским зверёнышам. Так что предаваться столь любимому ими процессу поиска виновных им лучше перед большим зеркалом. Ведь лицо в этом зеркале отдало голос якобы пророссийским политикам. Ведь лицо в этом зеркале так переживает за любимых телеведущих, большая часть из которых лихо отплясывала на Майдане. Ведь лицо в этом зеркале шло на уступки галицким хотелкам.Поэтому, если ты отвергаешь любые компромиссы с националистами, выход один вЂ• сражаться. Русские, малороссы, армяне, греки, немцы и прочие народы Донбасса в своё время сделали свой выбор. Они не хотят кланяться памятникам Бандере, не хотят называться русскоязычными украинцами, не хотят, чтобы их детей принуждали разговаривать на украинском. Они хотят, чтобы их дети разговаривали на русском и приносили цветы к памятникам Жукову и Рокоссовскому. И они имеют на это право. Они закрепили это право своими победами, заплатив высокую кровавую цену.В этом правом деле вы будете не одни. Помогут бойцы Донбасса, русские добровольцы, да и русские ЧВК неизбежно подключатся.Но самое страшное будет впереди. После неизбежного одержания победы над национализмом необходимо будет запускать процесс денацификации. И никаких компромиссов тут быть не может: поверженный националист либо мёртв, либо отбывает очень длительный срок. Желательно пожизненный.Но в процессе денацификации важно не переборщить, как американцы в Германии после 9 мая 1945 года, и не быть слишком мягкими, как советское руководство. Это важно. Ведь почему немцы так сильно осмелели и гавкают на русских по каждому поводу, даже подсчитывают количество «Леопардов», необходимых для военной победы над Россией? Потому что русские вели себя в побеждённой Германии слишком уж мягко. Всякое горячее питание там, да и неотвратимое наказание для советского солдата за каждый неправильный чих в сторону немецкого населения.То ли дело американцы. Устроили эрзац-денацификацию руками собственной озверелой солдатни, притом что офицеры солдат за это никак не наказывали. К примеру, американские солдаты частенько развлекали себя тем, что на полном ходу расстреливали магазин (в конце войны вместо ненадёжного диска на 50 патронов использовался коробчатый магазин на 30 патронов) «Томпсона» в немецкого регулировщика, бывшего солдата вермахта, сдавшегося союзникам и теперь вынужденно машущего палочкой на перекрёстке. Или заходили всем взводом в богатый дом и выносили всё, что им понравится, попутно накостыляв прикладами возмущавшимся хозяевам, а то и вовсе порешив их. Или совершали соитие с понравившейся фрау, несмотря на протесты отца, мужа или брата. Американцы этого не стесняются, наоборот, они подобные факты с удовольствием в своих фильмах освещают. Правда, с одной оговоркой. Немецкие фрау там показаны такими довольными, как будто они всю жизнь ждали прихода замусоленного и вонючего американского солдата. И уже через три минуты знакомства принимали решение о вожделённом соитии с представителем демократического народа. Полагаю, в реальной жизни это было скорее принудительно-групповое соитие, чем добровольно-романтическое.У немцев этот беспредел в подкорке навечно отпечатался, они на американцев даже тявкать не смеют, потому как смертельно боятся. Знают, на что их солдаты способны. На то же самое, что и семьдесят пять лет назад. Они в Ираке и Афганистане так же «развлекались» с местными жителями. Ну а что добрые русские сделают? Ну да, заедут танками в Берлин, накормят горячей кашей, помогут восстановить инфраструктуру, да и уедут восвояси. Поэтому на них можно гавкать без опасений. Даже если русским войну проиграть, вселенской катастрофы не случится, ибо в случае проигрыша войны русским принцип «горе побеждённым» не работает.Это я к тому, что наказание должно быть соразмерно преступлению, и, к примеру, немецкие гражданские, которые требовали от немецких военных славянских рабов и рабынь на свои усадьбы, тоже должны были оказаться на эшафоте. И бандеровцы должны были мёрзнуть в Сибири не восемь лет, а пожизненно. Слишком мягкое наказание приводит к тому, что вычищенный было гнойник нацизма через тридцать-сорок лет вновь начинает набухать.Но в любом случае процесс денацификации морально труден. Человеку, который ещё недавно был угнетён и в честном бою отвоевал свои права, будет трудно отправить на пожизненное уже не способного сопротивляться нациста, который ещё пока, слава богу, никого не убил, но идеи бандеровцев разделял и пропагандировал их публично. У него тоже могут быть семья и дети. Но выбор невелик. Если проявить излишнюю мягкость, кровь может пролиться вновь. Поэтому, повторюсь, бандеровец должен либо лежать в гробу, либо наблюдать небо в клеточку. Пожизненно.Анатолий Урсида