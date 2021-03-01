Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Русское замедление американского Твиттера оказалось эффективней блокировок. Миллиардные убытки за пару дней

root Сегодня, 10:3031Новости
Русское замедление американского Твиттера оказалось эффективней блокировок. Миллиардные убытки за пару дней

Хорошо известно, что последний смеётся лучше первого. Так и с Твиттером. Говорили. Говорили. Упрашивали. Грозили пальчиком. Бестолку. Обещали заблокировать. Ноль внимания.
Умный человек подсказал, чтобы замедлили. Ни тебе видео нормально загрузить. Ни фото. Ни рекламу посмотреть по-быстрому.
И гром грянул.
За пару дней русского замедления, убытки американского твиттера уже составили три миллиарда долларов.
Рухнула капитализация Твиттера. Упала цена акций. Критически. Твиттер проснулся и заголосил нечеловеческим голосом, что так не честно.
А Трампа банить было честно?
Ответили в России, и продолжили применять классический способ американской анаконды по убеждению путём удушения. В принципе всё. Главное, не пережать кислород совсем. А то ещё обанкротится этот самый Твиттер.
Вдруг Трамп вернётся?
Кто тогда его кошмарить будет?
Александр Травнико

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: