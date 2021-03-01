Русское замедление американского Твиттера оказалось эффективней блокировок. Миллиардные убытки за пару дней

Хорошо известно, что последний смеётся лучше первого. Так и с Твиттером. Говорили. Говорили. Упрашивали. Грозили пальчиком. Бестолку. Обещали заблокировать. Ноль внимания.Умный человек подсказал, чтобы замедлили. Ни тебе видео нормально загрузить. Ни фото. Ни рекламу посмотреть по-быстрому.И гром грянул.За пару дней русского замедления, убытки американского твиттера уже составили три миллиарда долларов.Рухнула капитализация Твиттера. Упала цена акций. Критически. Твиттер проснулся и заголосил нечеловеческим голосом, что так не честно.А Трампа банить было честно?Ответили в России, и продолжили применять классический способ американской анаконды по убеждению путём удушения. В принципе всё. Главное, не пережать кислород совсем. А то ещё обанкротится этот самый Твиттер.Вдруг Трамп вернётся?Кто тогда его кошмарить будет?Александр Травнико