Опаснее шпиона или диверсанта: Вассерман высказался о задержании депутатов в Москве

"Думаю, что депутаты из числа той же тоталитарной секты рассчитывают на то, что Путин уйдет из политики, а может, даже из жизни, и они смогут воплотить свои влажные мечты. Как бы это непристойно ни звучало, но более мягкой оценки эти деятели не заслуживают", — отметил собеседник издания.

Сотрудничество депутатов с нежелательными организациями вскрывает проблему иностранного влияния на внутренние дела РФ. Об опасности западных сил рассказал Анатолий Вассерман.wikipedia.org / Maksim SidorovУтром 13 марта в Москве были задержаны несколько депутатов, принимавших участие в форуме "Муниципальная Россия". Известные прозападными взглядами активисты неоднократно были уличены в сотрудничестве с иностранными силами. В том числе они работали с нежелательной в РФ организацией "Открытая Россия".Публицист Анатолий Вассерман в беседе с ФАН проанализировал деятельность депутатов, которые активно высказываются против действующей власти. По его мнению, задержанные рассчитывают на то, что президент Владимир Путин уйдет из политики. Это откроет для прозападных сил новые возможности для воплощения своего курса.Американская политическая система давно использует термин "агенты влияния". Подобный статус имеют лица, которые продвигают фактически невыгодные его государству принципы."Агент влияния намного опаснее обычного шпиона или диверсанта, потому что от них он может заразить своей идеей других граждан, и тогда в разрушении страны участвует куча народа, что мы, собственно, и наблюдаем", — заявил Вассерман.Примечательно, что одним из задержанных на форуме в Измайлово оказался петербургский депутат Максим Резник. Ранее он оказался в центре скандала с наркотиками.Светлана Акульшина