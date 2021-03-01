Киевские силовики заминировали окраину Золотого-2 – Народная милиция

Киевские силовики установили минное поле на окраине Золотого-2. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

Там отметили, что "боевики продолжают мероприятия по наращиванию минных заграждений, напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан, а также препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ ".

"Так, на северо-восточной окраине населенного пункта Карбонит (Золотое-2) нами было отмечена установка военнослужащими 2-го батальона 92-й бригады минного поля", - говорится в сообщении.

В Народной милиции добавили, что данные факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 13 марта 2021 года.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что киевские силовики препятствуют работе представителей международных мониторинговых и гуманитарных организаций в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, чтобы скрыть наращивание минных полей.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

14 марта — Луганск