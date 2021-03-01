Киевские силовики один раз c начала суток нарушили "режим тишины"

Киевские силовики один раз с начала суток нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. На попаснянском направлении боевики 92-й бригады под командованием военного преступника (подполковника Павла) Федосенко подвергли обстрелу район населенного пункта Молодежное", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что киевские силовики применили станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 и автоматический станковый гранатомет АГС-17, выпустив шесть гранат.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

14 марта — Луганск