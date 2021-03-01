Баранец объяснил беспокойство США из-за новой российской пушки для Су-57 и МиГ-41

Обеспокоенность США из-за новой российской пушки для передовых истребителей объясняется технологическим отставанием. Об этом заявил военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Американские СМИ сообщили о планах России оснастить истребители пятого поколения Су-57 и МиГ-41 так называемыми ЭМИ-пушками. Такое устройство стреляет электромагнитными импульсами и позволяет выводить из строя беспилотники, радиолокаторы и даже космические объекты противника. Эксперты издания Military Watch называют данное оружие революционным.По словам Баранца, между Россией, США и Китаем несколько десятилетий идет гонка за первенство в создании ЭМИ-пушки. Долгое время американские разработчики опережали РФ благодаря технологии импульсного ключа. Однако проблема источника энергии оказалась для специалистов Пентагона неразрешимой, тогда как россияне успешно справились с этой задачей."Когда мы начинали делать ЭМИ-пушку, источник энергии был размером чуть ли не с пассажирский вагон. Потом он сузился до кузова КамАЗа, затем становился еще меньше, а эффективность реактора возрастала. Американцы же до сих пор не могут никак сделать компактный генератор", – сказал Баранец.Технология небольшого источника энергии, позволяющая включить ЭМИ-пушку в боекомплект истребителя, определила лидерство России в сегменте электромагнитных вооружений, отмечает военный обозреватель "КП". По его словам, новое оружие уже хорошо проявило себя в противодействии беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), а радиус действия пушки оказался весьма впечатляющим."Мы на определенном этапе обошли США. У нас уже имеется пушка, которая работает на очень больших расстояниях. И мы ее тренировали, к примеру, в уничтожении беспилотников", – сказал Баранец на YouTube-канале "Соловьев LIVE".Россия во втором десятилетии XXI века впервые в истории достигла стратегического превосходства над США благодаря гиперзвуковым системам. Баранец ранее включил гиперзвук в список вооружений РФ, вызывающих у американских военных наибольшее беспокойство. К другим успехам отечественного ОПК эксперт относит передовые средства ПВО и военную авиацию.Григорий Егоро