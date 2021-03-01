Мнение: Война на пороге

Уже в понедельник, 15 марта, в Донецкой и Луганской народных республиках может начаться полноценная война. Ряд экспертов заявили, что именно в этот день украинским войскам дадут приказ о наступлении. Несмотря на то, что политики говорят о боеспособности народных милиций, в жизни ситуация иная. И всё может закончиться менее чем через неделю…В эфире телеканала «Украина 24» журналист Дмитрий Гордон заявил: «Нас впереди ждут нелёгкие испытания. Я думаю, что 15 марта, понедельник, станет тяжёлым днём для украинского общества… Информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины». Сразу же в информационном поле начали муссироваться слухи, что именно 15 марта начнётся наступление. Дату «подхватили» и в народных республиках. В телеграм-канале «Джокер ДНР» появилась запись: «В Офисе клоуна Зеленского поговаривают о 15 марта как о дате готовности украинской армии атаковать Донбасс».Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко написал 12 марта:«Через три дня, 15 марта, Гордон анонсировал некое «историческое» событие для Украины. По его словам, Украину ждёт тяжёлое потрясение. Ни на что не намекаю, но ровно столько нужно для подготовки и рассылки боевых распоряжений, выдвижения в места сосредоточения, заслушивания докладов о готовности и отдания приказа — приступить к выполнению поставленных задач».Ещё и некий дезертир из украинской армии заявил, что наступление начнётся уже этой весной или максимум летом, причём прорыв готовится у Докучаевска и Еленовки.Чуть позже Дмитрий Гордон, который возомнил, что он агент Службы безопасности Украины (СБУ), пояснил свои слова по поводу 15 марта. По его информации, в этот день выйдет фильм от издания Bellingcat о российских шпионах в украинской верхушке. Предположительно, в государственной измене попытаются обвинить руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Его, кстати, можно было бы сразу обвинить в измене, так как его мама родилась в Ленинграде. Однако информация о том, что в понедельник война может вернуться в Донбасс, никуда не пропала, и есть определённые факторы, которые только усиливают правдоподобность информации из различных источников, говорящих о начале наступления именно 15 марта.Что экс-президент Украины Пётр Порошенко, что действующий глава государства Владимир Зеленский представляли и продолжают представлять войну в Донбассе не как внутреннее дело Украины, а как международную проблему. Кроме выступлений на иностранных площадках, дело доходит до приезда в Донбасс западных дипломатов и наёмников. 11 февраля Зеленский вместе с послами «большой семёрки» приехал в оккупированные Украиной районы Донецкой Народной Республики. В середине февраля стало известно, что в посёлке Марьинка, который находится в непосредственной близости от Донецка, расположились американские и немецкие военнослужащие, в том числе снайперы. Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин подтвердил, что с украинской стороны замечены иностранные военные специалисты. 7 марта в Краматорск и на КПП «Майорское» прибыли военные советники Вооружённых сил Соединённого Королевства. Официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко 10 марта рассказал:«На сегодняшний день наёмники проходят службу в так называемой Литовско-польско-украинской бригаде под командованием полковника Дмитрия Братишко. Регулярные командировки в Донбасс являются главным направлением деятельности интернациональной бригады».Целью этих «солдат удачи» является подготовка провокаций против Луганской Народной Республики. Нельзя забывать о том, что Украина хочет реализовать «карабахский» сценарий — основная ставка в войне делается на ударные беспилотные летательные аппараты.Кроме этого, в восточных частях Украины регулярно фиксируется транспортировка различной военной техники. Всё это говорит о том, что в ближайшее время Киев начнёт наступление, так что дата 15 марта уже не является такой призрачной.Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дайнего в эфире телеканала «Россия 24» отметил:«До тех пор, пока Украина не получит серьёзную поддержку от своих западных партнёров, они не решатся на такие действия (наступление. — Прим. ред.). Я думаю, они хорошо помнят обстоятельства осени 2014 — зимы 2015 года. Помнят прекрасно те «котлы», которые вынудили их подписать Минские соглашения».Однако глава МИД ЛНР не говорит о том, что народные милиции народных республик находятся не в лучшем состоянии и спасти русских Донбасса может только Россия.Несмотря на заявленную самостоятельность, республики Донбасса очень зависимы от России. В военном плане ДНР и ЛНР пытаются быть самостоятельными, так как втягивание Москвы в военный конфликт выльется в ряд проблем на международной арене. Но в данный момент существует проблема — слабая боеспособность народных милиций. Возможности народных республик оценил директор Центра изучения стран Центральной Азии и Ближнего Востока, политолог Семён Багдасаров. Эксперт отметил, что ВСУ недооценены, а народные милиции самоуверенны. Кроме того, Багдасаров отметил, что в ДНР и ЛНР нет «долгосрочных и мощных инженерных сооружений», как нет и боеспособных средств ПВО и РЭБ.Политолог заявил: «Боевые действия на территории Донбасса лишь вопрос времени».Проще говоря, без помощи России не будет ДНР и ЛНР.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Министерство обороны РФ отслеживает ситуацию в Донбассе. То есть полупрямым текстом было объявлено, что дипломаты уже не решают — слово за военными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Украину о последствиях:«Хотели бы предостеречь киевский режим, «горячие головы», которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий».В России чётко дают понять, что вопрос, который не решается уже семь лет, может быть решён с помощью российской армии. Телеграм-канал «Подслушано в СБУ» утверждает, что президент Украины готов покинуть страну в случае неудачи в Донбассе:«Источник сообщает, что Зеленский получил заверения от западных спецслужб, что он и его семья будут экстренно эвакуированы с территории Украины в случае провала военной операции в Донбассе».Зеленский, вероятно, понимает, что больше Россия не будет терпеть Украину в Донбассе.По состоянию на конец января 2021 года в ДНР и ЛНР проживали более 400 тысяч граждан России. Стоит напомнить, что в 2008 году в Абхазии и Южной Осетии было порядка 270 тысяч человек с российскими паспортами. И тогда русские солдаты дали отпор грузинским агрессорам. Неужели Россия не вступится за своих же граждан в Донбассе?Даниил Черных