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Народная милиция ожидает интенсивные обстрелы со стороны подконтрольного ВСУ села Троицкое

Sergey Сегодня, 15:0040Новости
Народная милиция ожидает интенсивные обстрелы со стороны подконтрольного ВСУ села Троицкое
Народная милиция ЛНР ожидает интенсивные минометные обстрелы с позиций ВСУ в районе села Троицкое в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"), так как украинские войска на этом участке приводят минометные подразделения в боевую готовность. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики ЛНР Яков Осадчий.
Он отметил, что "украинская сторона по-прежнему не желает урегулировать конфликт мирным путем, демонстрируя свои агрессивные намерения".
"Нашей разведкой получены сведения о том, что военный преступник командир 59-й отдельной мотопехотной бригады (полковник Геннадий) Шаповалов отдал указание на приведение в полную боевую готовность минометных подразделений на участке ответственности 10-го батальона в районе населенного пункта Троицкое", - сообщил Осадчий.
В связи с ситуацией оборонное ведомство Республики "ожидает интенсивные обстрелы на этом участке".
"Хочется предупредить бравых украинских командиров, отдающих подобные приказы и исполнителей этих приказов о том, что усиление огневой активности не останется безнаказанным", - подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР.
Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.
Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
14 марта — Луганск

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