Экономист из РФ рассказал, во сколько содержание Донбасса обходится российскому бюджету в год

РФ обходится содержание Донбасса от 1,5 до 2 млрд долл. в год. Об этом рассказал экс-замглавы правления российского Центробанка, экономист Сергей Алексашенко, передает Радио Свобода.Алексашенко уточнил, что официальных данных по этому вопросу нет, это его личные подсчеты. Специалист считает, что в озвученную сумму входят удержание контроля над неподконтрольными Украине территориями, а также обеспечение жизнеспособности региона.При этом, по словам эксперта, эти деньги для России — сущие пустяки.«Российский ВВП составляет порядка 1 триллиона 600-700 миллиардов долларов. А 1,5-2 миллиарда — это копейки от всего ВВП. Федеральный бюджет по расходам составляет чуть менее 300 миллиардов долларов, траты на Донбасс — это полпроцента. Так что тема о том, что Путину тяжело обеспечивать все это хозяйство на Донбассе, должна быть закрыта”, — отметил Сергей Алексашенко.Новости в Мире - Сегодня, 17:00 0