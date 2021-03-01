На Донбассе с пятого этажа выпал ребенок и погиб. ФОТО





Случайные свидетели трагедии утверждали, что у погибшего рот, руки и ноги связаны скотчем (неподтвержденная информация).

По информации журналистов, погибший — мальчик лет 6-7. На месте трагедии работает полиция и прокуратура. Новости Донецка - Сегодня, 16:46 59 Сегодня, 14 марта в Бахмуте с пятого этажа дома №56 по ул. Горбатова, где находится бар «Оболонь», выпал ребенок. Об этом сообщил городской телеграм-канал «Бахмут в смарфоне». Трагедия произошла около 12:40.Случайные свидетели трагедии утверждали, что у погибшего рот, руки и ноги связаны скотчем (неподтвержденная информация).По информации журналистов, погибший — мальчик лет 6-7. На месте трагедии работает полиция и прокуратура. Новости Донецка - Сегодня, 16:46 59

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