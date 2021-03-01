Как и где в Луганске можно получить материальную помощь?



Получателей материальной помощи определяет комиссия, созданная при администрации города или района Республики, исходя из оценки материального положения заявителей следующих категорий:

семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

инвалиды I, II, III групп;

лица, не имеющие права на пенсию и достигшие пенсионного возраста;

лица, достигшие 80-летнего возраста и старше;

лица, осуществляющие уход за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста, и состоящие на учете в управлении по вопросам труда и социальной защиты населения администрации города или района ЛНР;

семьи погибших (умерших) защитников;

лица, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах, в том числе пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации или несчастного случая.

Для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи лицо, оказавшееся в трудных жизненных обстоятельствах, предоставляет Комиссии следующие документы:

заявление с указанием обстоятельств, причин обращения за оказанием материальной помощи;

декларацию о доходах (заполняется при подаче документов);

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт, временное удостоверение личности), при наличии оригинала;

копия идентификационного налогового номера или справки об отказе от него по религиозным убеждениям заявителя (при наличии оригинала);

копия справки медико-социальной экспертизы (для инвалидов) при наличии оригинала;

справка с места жительства о составе семьи заявителя (в случае, если фактическое проживание не совпадает с местом регистрации, место проживания подтверждается справкой с фактического места проживания);

документы о доходах, получаемых каждым членом семьи в денежной форме из всех источников дохода за три последних месяца предшествующих дате обращения;

акт о разрушении жилья (в случае разрушения жилья);

документы, подтверждающие обстоятельства, с которыми связано оказание материальной помощи.

В Луганске прием документов для оказания материальной помощи производится по следующим адресам:

Артемовский район: квартал Ленинского Комсомола, 11, кабинет 105, 106, 107, предварительная запись по телефону: (0642) 34-91-72, 65-24-82;

Жовтневый район: квартал Волкова, 30а, кабинет 10,11, предварительная запись по телефону:(0642) 41-34-14, 41-33-88;

Ленинский район: улица Котельникова, 17, кабинет 3, предварительная запись по телефону: (0642) 58-21-16;

Каменнобродский район: улица Карла Либкнехта, 9а, кабинет 120, предварительная запись по телефону: (0642) 93-72-31.

Материальная помощь может быть предоставлена не более одного раза в 6 месяцев. Экономика - Сегодня, 16:31 135 Для получения материальной помощи могут обратиться граждане, проживающие на территории Луганска, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Это инвалидность, престарелый возраст, состояние здоровья, социальное положение и другие ситуации. Об этом пишет газета «21 век».семьи, воспитывающие детей-инвалидов;инвалиды I, II, III групп;лица, не имеющие права на пенсию и достигшие пенсионного возраста;лица, достигшие 80-летнего возраста и старше;лица, осуществляющие уход за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста, и состоящие на учете в управлении по вопросам труда и социальной защиты населения администрации города или района ЛНР;семьи погибших (умерших) защитников;лица, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах, в том числе пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации или несчастного случая.Для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи лицо, оказавшееся в трудных жизненных обстоятельствах,заявление с указанием обстоятельств, причин обращения за оказанием материальной помощи;декларацию о доходах (заполняется при подаче документов);копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт, временное удостоверение личности), при наличии оригинала;копия идентификационного налогового номера или справки об отказе от него по религиозным убеждениям заявителя (при наличии оригинала);копия справки медико-социальной экспертизы (для инвалидов) при наличии оригинала;справка с места жительства о составе семьи заявителя (в случае, если фактическое проживание не совпадает с местом регистрации, место проживания подтверждается справкой с фактического места проживания);документы о доходах, получаемых каждым членом семьи в денежной форме из всех источников дохода за три последних месяца предшествующих дате обращения;акт о разрушении жилья (в случае разрушения жилья);документы, подтверждающие обстоятельства, с которыми связано оказание материальной помощи.: квартал Ленинского Комсомола, 11, кабинет 105, 106, 107, предварительная запись по телефону: (0642) 34-91-72, 65-24-82;: квартал Волкова, 30а, кабинет 10,11, предварительная запись по телефону:(0642) 41-34-14, 41-33-88;улица Котельникова, 17, кабинет 3, предварительная запись по телефону: (0642) 58-21-16;улица Карла Либкнехта, 9а, кабинет 120, предварительная запись по телефону: (0642) 93-72-31.Материальная помощь может быть предоставлена не более одного раза в 6 месяцев. Экономика - Сегодня, 16:31 135

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