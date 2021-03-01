Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике днем 15 марта

Штормовое усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в Республике утром и днем 15 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Утром и днем 15 марта в Луганске и местами по территории ЛНР ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.

При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

14 марта — Луганск