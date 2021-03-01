В Луганский суд взыщет коммунальные долги с 177 должников на сумму более 1,5 млн рублей



О том, как можно погасить существующую задолженность и что грозит злостным неплательщикам, журналистам газеты «21 век» рассказала заместитель начальника управления обеспечения жизнедеятельности ЛГА Юлия Бугаева.

«Недополучение финансирования, вызванное задержкой оплаты населением, негативно сказывается на качестве услуг, предоставляемых сферой жилищно-коммунального хозяйства, поэтому очень важно погасить задолженность и производить текущие платежи в течение месяца, следующего за расчетным», — заявила Бугаева.

На сегодняшний день, по словам Юлии Бугаевой, дебиторская задолженность составляет более 190 миллионов рублей: средний процент платежей за 2020 год колеблется от 80 до 91%.

«Увеличение задолженности связано с невысокой платежной дисциплиной населения», — подчеркнула Бугаева.

Она отметила, что в целях недопущения роста задолженности предприятиями постоянно проводится целый комплекс мероприятий по возмещению задолженности населения за услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

Так, по словам Юлии Бугаевой, согласно графикам осуществляются по-квартирные обходы должников с вручением им уведомлений о сумме долга, предложением или просьбой оплатить долги в ближайшие сроки или явиться в филиалы предприятия для заключения договоров реструктуризации имеющейся задолженности.

«Кроме того, ведется учет количества врученных уведомлений, динамики оплат по врученным уведомлениям. На личных приемах руководителей предприятия и филиалов проводится разъяснительная работа о составе тарифа и необходимости оплаты за услуги по содержанию домов. Проводится разъяснительная работа в ответах на письменные обращения граждан, индивидуальные беседы с должниками», — рассказала она.

Особое внимание заместитель начальника управления обеспечения жизнедеятельности АГЛ акцентировала на том, что в «Центрожилком» регулярно проводится претензионно-исковая работа.

По состоянию на сегодняшний день:

подано в суды 177 исковых заявления на общую сумму более полутора миллиона рублей;

в пользу предприятия вынесено 117 решений на общую сумму более 960 тысяч рублей;

еще 22 исковых заявления на сумму почти 186 тысяч рублей составлено;

без рассмотрения в связи с полной оплатой суммы иска либо заключением договоров реструктуризации;

в органы судебных приставов направлено 90 исполнительных листов на сумму более 410 тысяч рублей;

проведено взыскание в полном объеме по 41 исполнительному листу;

по 4 исполнительным листам проводится ежемесячное удержание из доходов граждан; всего органами судебных приставов произведено взыскание на общую сумму 185 тысяч рублей.

Для того, чтобы луганчанам было проще погасить существующую задолженность коммунальщиками регулярно проводится работа по заключению договоров на реструктуризацию, т. е. оплату частями. Так, в течение прошлого года было заключено 274 договора реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Экономика - Сегодня, 16:04 375 В Луганске на сегодняшний день уровень своевременной оплаты коммунальных услуг колеблется от 80% до 90%. Однако есть немало тех, кто по разным причинам имеют значительную задолженность перед коммунальными предприятиями, в частности перед ГКП «Центрожилком» и КП «Юбилейное», на обслуживании у которых, находится порядка 1 тысячи 800 многоквартирных домов Луганска.О том, как можно погасить существующую задолженность и что грозит злостным неплательщикам, журналистам газеты «21 век» рассказала заместитель начальника управления обеспечения жизнедеятельности ЛГА Юлия Бугаева.«Недополучение финансирования, вызванное задержкой оплаты населением, негативно сказывается на качестве услуг, предоставляемых сферой жилищно-коммунального хозяйства, поэтому очень важно погасить задолженность и производить текущие платежи в течение месяца, следующего за расчетным», — заявила Бугаева.На сегодняшний день, по словам Юлии Бугаевой, дебиторская задолженность составляет более 190 миллионов рублей: средний процент платежей за 2020 год колеблется от 80 до 91%.«Увеличение задолженности связано с невысокой платежной дисциплиной населения», — подчеркнула Бугаева.Она отметила, что в целях недопущения роста задолженности предприятиями постоянно проводится целый комплекс мероприятий по возмещению задолженности населения за услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.Так, по словам Юлии Бугаевой, согласно графикам осуществляются по-квартирные обходы должников с вручением им уведомлений о сумме долга, предложением или просьбой оплатить долги в ближайшие сроки или явиться в филиалы предприятия для заключения договоров реструктуризации имеющейся задолженности.«Кроме того, ведется учет количества врученных уведомлений, динамики оплат по врученным уведомлениям. На личных приемах руководителей предприятия и филиалов проводится разъяснительная работа о составе тарифа и необходимости оплаты за услуги по содержанию домов. Проводится разъяснительная работа в ответах на письменные обращения граждан, индивидуальные беседы с должниками», — рассказала она.Особое внимание заместитель начальника управления обеспечения жизнедеятельности АГЛ акцентировала на том, что в «Центрожилком» регулярно проводится претензионно-исковая работа.По состоянию на сегодняшний день:подано в суды 177 исковых заявления на общую сумму более полутора миллиона рублей;в пользу предприятия вынесено 117 решений на общую сумму более 960 тысяч рублей;еще 22 исковых заявления на сумму почти 186 тысяч рублей составлено;без рассмотрения в связи с полной оплатой суммы иска либо заключением договоров реструктуризации;в органы судебных приставов направлено 90 исполнительных листов на сумму более 410 тысяч рублей;проведено взыскание в полном объеме по 41 исполнительному листу;по 4 исполнительным листам проводится ежемесячное удержание из доходов граждан; всего органами судебных приставов произведено взыскание на общую сумму 185 тысяч рублей.Для того, чтобы луганчанам было проще погасить существующую задолженность коммунальщиками регулярно проводится работа по заключению договоров на реструктуризацию, т. е. оплату частями. Так, в течение прошлого года было заключено 274 договора реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Экономика - Сегодня, 16:04 375

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